Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-05 22:40:23

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító és a mi a DNS-szerverem!Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet tapasztalhat, és a világ bármely pontjáról hozzáférhet a blokkolt tartalmakhoz. VPN technológiánk biztosítja, hogy online tevékenységei biztonság osak és privátak legyenek, míg a gyorsító technológiánk a maximális sebesség érdekében optimalizálja a kapcsolatot.De mi a helyzet a DNS-kiszolgálóval? Miért számít? Az Ön DNS-kiszolgálója olyan, mint az internet telefonkönyve – a domain neveket IP-címekké fordítja, így Ön elérheti a webhelyeket. Harmadik fél DNS-szerverének, például a whats my dns szervernek a használatával javíthatja internetes teljesítmény ét és biztonságát.Az isharkVPN accelerator és a whats my dns szerver együttesen hatékony kombinációt kínálnak a gyorsabb, biztonságosabb és nyitottabb internetes élmény érdekében. Próbálja ki őket még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével mi a DNS-kiszolgálóm, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.