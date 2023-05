Védje meg magánéletét az iSharkVPN Accelerator és a Vanish Mode segítségével

2023-05-05 14:45:53

Eleged van abból, hogy internetkapcsolatod lassú és megbízhatatlan? Szeretné megvédeni online adatait és biztonság át? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító és eltűnési mód!Az iSharkVPN gyorsító egy hatékony eszköz, amely segít javítani az internet sebesség ét és stabilitását. Akár filmeket streamel, akár fájlokat tölt le, vagy csak böngészik az interneten, a gyorsító segíthet abban, hogy a kapcsolat gyors és konzisztens legyen. A több mint 50 országban található szerverekkel pedig könnyedén megtalálhatja azt, amelyik az Ön közelében van az optimális teljesítmény érdekében.De ez még nem minden – az iSharkVPN tartalmazza az eltűnési módot is, amely egyedülálló szolgáltatás, amely fokozza az online biztonságot és a magánélet védelmét. Ha aktiválja az eltűnési módot, internetkapcsolata teljesen priváttá és névtelenné válik. Senki sem láthatja, mit csinál online, és nem követheti nyomon tevékenységét, még az internetszolgáltatója sem. Ez különösen fontos, ha nyilvános Wi-Fi-t használ, vagy érzékeny adatokhoz fér hozzá online.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az iSharkVPN-re, és tapasztalja meg a gyorsító és az eltűnési mód előnyeit. A gyors, megbízható internetnek és a teljes online adatvédelemnek köszönhetően elgondolkodhat azon, hogyan élhetett nélküle.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével eltűnhet a Facebookon, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.