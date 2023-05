Védje online adatvédelmét az isharkVPN Accelerator segítségével, és tanulja meg a számok blokkolását az iPhone készüléken

2023-05-04 16:18:36

Megbízható VPN -szolgáltatást keres, amely villámgyors internet sebesség et biztosít, miközben online tevékenységei biztonság ban vannak? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator!A legmodernebb technológiával és csúcsminőségű biztonsági funkcióival az iSharkVPN Accelerator tökéletes választás mindenki számára, aki gyors, biztonságos és megszakítás nélküli internetkapcsolatot szeretne élvezni. Akár az interneten böngészik, akár kedvenc műsorait streameli, akár fájlokat tölt le, mindig számíthat az iSharkVPN Acceleratorra, amely gyors és megbízható internetsebességet biztosít.De ez még nem minden – az iSharkVPN Accelerator számos fejlett biztonsági funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével online tevékenységei teljesen privátak és biztonságosak maradhatnak. Használhatja például az iSharkVPN Acceleratort az összes internetes forgalom titkosításához, így gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy bárki elfogja vagy kémkedjen online tevékenységei után.És ha Ön iPhone-felhasználó, akkor az új "Hívó blokkolása" funkciót is szeretni fogja, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen blokkolja a nem kívánt hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokról. Egyszerűen nyissa meg a Telefon alkalmazást, érintse meg az „i” jelet a blokkolni kívánt telefonszám mellett, és válassza a „Hívó blokkolása” lehetőséget.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az iSharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a páratlan biztonsági funkciókat, mint még soha!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével, amikor blokkol egy számot az iPhone-on, 100%-ban biztonságos böngészés t élvezhet, és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.