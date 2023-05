Védje meg online adatvédelmét és biztonságát az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-04 16:19:58

Eleged van a lassú internet- sebesség ből kedvenc műsoraid streamelése vagy online játékok közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . Szoftverünk optimalizálja internetkapcsolatát, hogy gyorsabb sebességet, csökkentett késleltetést és összességében jobb teljesítmény t biztosítson.Az isharkVPN gyorsítóval biztos lehet benne, hogy online tevékenysége biztonság os és privát. VPN-technológiánk titkosítja adatait, megvédve azokat a kíváncsiskodó szemektől és a potenciális hackerektől. Ráadásul a bejelentkezés tilalmára vonatkozó szigorú szabályzatunk értelmében bízhat abban, hogy nem gyűjtjük az Ön személyes adatait.De ez még nem minden – egy kényelmes funkciót is kínálunk a nem kívánt telefonszámok blokkolására. Legyen szó bosszantó telemarketingesről vagy exről, akivel nem szívesen beszél, platformunk lehetővé teszi, hogy egyszerűen blokkolja a megadott számokról érkező hívásokat és SMS-eket.Mondjon búcsút a lassú internetsebességnek és a nem kívánt hívásoknak – próbálja ki még ma az isharkVPN-gyorsítót, és tapasztalja meg a gyorsabb, biztonságosabb online élmény előnyeit.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével, amikor blokkol egy telefonszámot, 100%-ban biztonságos böngészést élvezhet, és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.