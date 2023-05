Védje online adatvédelmét az isharkVPN Accelerator segítségével iPhone-ján

2023-05-04 12:51:09

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az ishark VPN Accelerator.VPN-szolgáltatásunk nemcsak kiváló biztonság ot nyújt online tevékenységeihez, hanem növeli az internet sebesség ét a streamelés, a játék és a böngészés során. A világ minden táján található szerverekkel bárhonnan hozzáférhet a tartalomhoz késedelem vagy pufferelés nélkül.De ez még nem minden – az isharkVPN segítségével feloldhatja a földrajzilag korlátozott tartalmakat, és megkerülheti az internetes cenzúrát. Mondjon búcsút a korlátoknak, és élvezze az internetet határok nélkül.És ne aggódjon semmilyen bonyolult beállítás miatt – az isharkVPN könnyen telepíthető és használható bármilyen eszközön, beleértve az iPhone-t is. Apropó, tudja, hol találja meg IP-címét iPhone-ján? Egyszerűen lépjen a beállításokhoz, majd a Wi-Fi-hez, és kattintson a csatlakoztatott hálózat melletti kék „i” ikonra. Az IP-címed ott lesz felsorolva.Mire vársz még? Bővítse online élményét az isharkVPN Accelerator segítségével, és élvezze az internet szabadságát.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol találhatom meg az IP-címemet az iPhone-omon, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.