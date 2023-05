Gyorsítsa fel az internet sebességét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-02 10:38:10

Eleged van a lassú internetezésből, miközben hozzáférsz kedvenc webhelyeidhez vagy streaming szolgáltatásaidhoz? Aggódik online adatvédelme és biztonság a miatt, miközben böngészik az interneten? Ha a válasz igen, akkor ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító Az iSharkVPN gyorsító egy hatékony eszköz, amelyet az internet sebesség ének növelésére, valamint az online adatvédelem és biztonság javítására terveztek. Ezzel az eszközzel könnyedén megkerülheti az internetes korlátozásokat, és elérheti kedvenc webhelyeit és streaming szolgáltatásait a világ bármely pontjáról. Ezenkívül segít megvédeni online személyazonosságát, és megvédeni érzékeny adatait a kiberbűnözőktől és a hackerektől.Az iSharkVPN gyorsító egyik egyedi funkciója a Hol van a DNS-technológia. Ez az innovatív technológia biztosítja, hogy DNS-kérelmei mindig titkosítva legyenek, és biztonságos VPN-kiszolgálókon keresztül irányítva legyenek, megelőzve az esetleges szivárgásokat, amelyek veszélyeztethetik online adatvédelmét és biztonságát. Ezzel a funkcióval nyugodt szívvel böngészhet az interneten, tudván, hogy online tevékenységei védve vannak a kíváncsiskodó szemektől.Ezenkívül az iSharkVPN-gyorsító olyan fejlett titkosítási protokollokat használ, mint az AES-256 és az OpenVPN, hogy biztonságossá tegye az internetkapcsolatot, így lehetetlenné teszi, hogy bárki elkapja online forgalmát. Szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzata is van, ami azt jelenti, hogy az online tevékenységeidet soha nem rögzítik és nem osztják meg harmadik felekkel.Tehát függetlenül attól, hogy földrajzilag korlátozott tartalmat szeretne elérni, megvédi online adatait, vagy javítja internetsebességét, az iSharkVPN gyorsító a tökéletes eszköz az Ön számára. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a gyors, biztonságos és privát internet előnyeit.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol van a DNS-em, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.