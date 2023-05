Növelje az internetet az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-05-02 05:18:17

Belefáradt a lassú internet sebesség be VPN használatakor? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Ez a hatékony funkció biztosítja, hogy internetkapcsolata gyors és megbízható maradjon még VPN használata esetén is. Mondjon búcsút a pufferelésnek és a késleltetésnek, és üdvözölje a zökkenőmentes böngészést és streamelést.De mi van, ha már nincs szüksége Instagram-fiókjára? Ne aggódjon, mi gondoskodunk róla. Fiókja törléséhez egyszerűen kövesse az alábbi lépéseket:1. Nyissa meg az Instagram alkalmazást2. Navigáljon a profiloldalára3. Kattintson a három vízszintes vonalra a jobb felső sarokban4. Válassza a "Beállítások" lehetőséget.5. Görgessen le, és kattintson a "Súgó" gombra.6. Válassza a "Fiók törlése" lehetőséget.7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a törlés megerősítéséhezEz ennyire egyszerű! Az isharkVPN gyorsítóval pedig biztos lehet benne, hogy online tevékenységei biztonság osak és villámgyorsak maradnak. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Nyissa meg a szerver menüt, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol van a fióktörlési oldal az Instagramon, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.