Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator segítségével – Keresse meg a legjobb DNS-kiszolgálót most!

Olyan VPN-szolgáltatást keres, amely felgyorsíthatja internetkapcsolatát? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Élvonalbeli technológiánk célja, hogy optimalizálja az internet sebesség ét, és zökkenőmentes böngészési élményt nyújtson.Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet élvezhet magánéletének és biztonság ának feláldozása nélkül. VPN-szervereink a világ minden táján stratégiailag elhelyezkednek, hogy a lehető legjobb kapcsolatot biztosítsák, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.De ez még nem minden – kínálunk egy beépített DNS-kiszolgálót is, amely további sebesség- és biztonsági előnyöket biztosít. DNS-szerverünk használatával megkerülheti az internetes cenzúrát, csökkentheti a várakozási időt, és javíthatja általános online teljesítmény ét.Hol találhatja meg DNS szerverünket? Ez egyszerű – csak lépjen az isharkVPN beállításaihoz, és válassza a „DNS-kiszolgáló” lehetőséget. Innen választhatja az alapértelmezett DNS-kiszolgáló használatát, vagy megadhatja a saját preferált szerverét.VPN-gyorsítónk és DNS-szerverünk mellett az isharkVPN olyan csúcsminőségű biztonsági funkciókat is kínál, mint az AES-256 titkosítás, a szigorú naplózás tilalma és az automatikus kill switch védelme.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg a villámgyors internetsebességet és a verhetetlen biztonságot.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol találhatja meg a DNS-kiszolgálót, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.