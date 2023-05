Növelje internetes sebességét az isharkVPN segítségével, és találja meg egyszerűen nyomtatója IP-címét

2023-05-01 22:57:29

Eleged van a lassú internet sebesség ből? El kell érnie a letiltott webhelyeket és alkalmazásokat? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító VPN-szolgáltatásunk nemcsak titkosítja az internetes forgalmat a nagyobb biztonság érdekében, hanem növeli az internet sebesség ét is a gyorsabb böngészés és streamelés érdekében. Ráadásul a több mint 50 országban található szerverekkel a világ minden tájáról hozzáférhet a tartalmakhoz.De mi van akkor, ha valamit ki kell nyomtatnia a készülékéről? Nincs mit! Egyszerűen keresse meg nyomtatója IP-címét, és csatlakozzon hozzá az eszköz beállításain keresztül. Nem tudja, hogyan találja meg nyomtatója IP-címét? Ne aggódjon, mi gondoskodunk róla.A következőképpen találhatja meg nyomtatója IP-címét:1. Nyomja meg a Windows billentyű + R billentyűket a billentyűzeten2. Írja be a „cmd” parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt3. Írja be az "ipconfig" parancsot, és nyomja meg az Enter billentyűt4. Görgessen lefelé, amíg meg nem találja a nyomtató nevét és a hozzá tartozó IP-címetMost, hogy megvan a nyomtató IP-címe, könnyen csatlakozhat hozzá, és megkezdheti a nyomtatást. Az isharkVPN-gyorsítóval pedig megteheti ezt VPN-szolgáltatásunk fokozott biztonságával és sebességével.Mire vársz még? Próbálja ki még ma az isharkVPN gyorsítót, és élvezze a gyorsabb, biztonságosabb internetes böngészést és nyomtatást.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol találhatja meg a nyomtató IP-címét, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.