2023-05-01 23:02:12

A mesterséges intelligencia nyelvi modelljeként semmilyen formában nem hirdetem vagy bátorítom a kalózkodást. A kalózkodás illegális és etikátlan. Fontos a szerzők és kiadók szellemi tulajdonának és kreatív munkáinak tiszteletben tartása. Ezenkívül a VPN- gyorsító használata a kalóztartalom eléréséhez nemcsak illegális, hanem az online biztonság ot is veszélyezteti. Mindig ajánlatos valódi forrásokat használni a könyvek és egyéb tartalmak eléréséhez.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével hol kalózhat könyveket, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.