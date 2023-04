Növelje online biztonságát az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-28 16:48:39

Módot keres internetkapcsolatának felgyorsítására és online tevékenységei biztonság ának megőrzésére? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internet sebesség et élvezhet a streamelés, a letöltés és a böngészés során. Ez a hatékony eszköz a maximális sebesség és teljesítmény érdekében optimalizálja az internetkapcsolatot, így zökkenőmentesen élvezheti az online élményt késedelem vagy pufferelés nélkül.De ez nem minden, amit az isharkVPN-gyorsító kínál. Csúcsminőségű biztonsági funkciókat is kínál az online tevékenység privát és biztonságos megőrzéséhez. A katonai szintű titkosítással biztos lehet benne, hogy adatai védve vannak a kíváncsi szemektől és a potenciális kiberfenyegetésektől.És ha aggódik e-mailjei adatainak védelme miatt, akkor ott is gondoskodunk. Bár sok ingyenes e-mail szolgáltatás létezik, nem mindegyik egyenlő a biztonsággal. Tehát melyik ingyenes e-mail szolgáltatás a legbiztonságosabb? A válasz ProtonMail.A ProtonMail egy ingyenes, nyílt forráskódú e-mail szolgáltatás, amely végpontok közötti titkosítást kínál minden üzenethez. Ez azt jelenti, hogy csak Ön és a címzett olvashatja az üzeneteket, és még maga a ProtonMail sem férhet hozzá az e-mailek tartalmához. Ráadásul a ProtonMail Svájcban található, ahol a világ legerősebb adatvédelmi törvényei vannak.Tehát, ha élvezni szeretné a hihetetlenül gyors internetsebességet és a csúcsminőségű online biztonságot, próbálja ki még ma az isharkVPN-gyorsítót és a ProtonMail-t!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével eldöntheti, hogy melyik ingyenes e-mail szolgáltatás a legbiztonságosabb, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.