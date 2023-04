Válassza ki a legjobb víruskeresőt számítógépéhez: Bitdefender vagy Norton?

2023-04-28 16:50:46

Eleged van a lassú internetkapcsolatból, amikor kedvenc műsoraidat vagy filmeidet próbálod streamelni? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító ! Ez a hihetetlen új termék segíthet az internet sebesség ének javításában, megkönnyítve és élvezetesebbé téve kedvenc tartalmai túlzott megtekintését.Az iSharkVPN gyorsító úgy működik, hogy az internetkapcsolatot saját szerverein keresztül irányítja, ami segíthet csökkenteni a késést és javítani a betöltési időket. Ez azt jelenti, hogy nagyobb sebességet élvezhet streamelés, játék vagy csak az internet böngészése közben.De ez még nem minden – az iSharkVPN gyorsító biztonság os és privát internetes élményt is nyújt, megvédi online tevékenységeit a kíváncsiskodó szemektől. Az olyan funkciókkal, mint az AES-256 titkosítás és a szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzat, biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak.Most azon tűnődhet, hogy melyik víruskereső programot a legjobb használni az iSharkVPN gyorsító mellett? Véleményünk szerint ez egy feldobás a Bitdefender és a Norton között. Mindkét program kiváló védelmet nyújt a rosszindulatú programok és vírusok ellen olyan fejlett funkciókkal, mint a valós idejű védelem, az adathalászat elleni eszközök és még sok más.Végső soron a Bitdefender és a Norton közötti választás az Ön személyes preferenciáitól és igényeitől függ. Mindkét programnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei, ezért fontos, hogy kutassuk és hasonlítsuk össze őket, mielőtt döntést hozunk.Tehát, ha belefáradt a lassú internetbe, és gyorsabb, biztonságosabb online élmény t szeretne élvezni, próbálja ki még ma az iSharkVPN gyorsítót! És ne felejtse el párosítani egy megbízható víruskereső programmal a maximális védelem érdekében.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével melyik a jobb a bitdefender vagy a norton, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.