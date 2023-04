Védje meg magánéletét az iSharkVPN Accelerator és a DuckDuckGo segítségével

2023-04-27 20:28:17

Ha Ön tisztában van az adatvédelemmel, és gyakran használja a DuckDuckGo-t kedvenc keresőjeként, nagyszerű hírünk van az Ön számára! Az iSharkVPN gyorsító jával a legtöbbet hozhatja ki DuckDuckGo kereséseiből anélkül, hogy veszélyeztetné a magánéletét.A DuckDuckGo egy népszerű keresőmotor, amely előnyben részesíti a felhasználók adatvédelmét, és nem követi nyomon online tevékenységét. Időnként azonban az oldalak betöltése tovább tarthat más keresőmotorokhoz képest, az adatvédelemre összpontosító megközelítés miatt.Itt lép be az iSharkVPN gyorsító ja. Az iSharkVPN használatával javíthatja DuckDuckGo keresési élményét az oldalak betöltési idejének felgyorsításával. Ráadásul az iSharkVPN katonai szintű titkosításával egy extra biztonság i réteggel is rendelkezhet, amely megvédi online tevékenységét a potenciális hackerektől és leskelőktől.Ki használja a DuckDuckGo-t? Bárki, aki értékeli a magánélet védelmét, és át akarja venni az irányítást online lábnyoma felett. Kiváló lehetőség azok számára, akik belefáradtak abba, hogy a nagy technológiai cégek nyomon kövessék őket, és biztonságosabb módot keresnek az interneten való keresésre.Tehát ha Ön a DuckDuckGo szerelmese, fokozza az élményt az iSharkVPN gyorsítójával. Próbálja ki még ma, és élvezze a gyorsabb és biztonságosabb kereséseket.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével, aki a duckduckgo-t használja, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.