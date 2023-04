Növelje online biztonságát és adatvédelmét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-27 20:28:39

Olyan VPN -szolgáltatást keres, amely villámgyors internet sebesség et biztosít? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator. Az iSharkVPN segítségével óriási sebességgel böngészhet az interneten, streamelhet videókat és tölthet le fájlokat anélkül, hogy feláldozná online adatvédelmét és biztonság át.Az iSharkVPN Accelerator a legmodernebb technológiát használja az internetkapcsolat optimalizálására, és a lehető leggyorsabb sebességet biztosítja. Függetlenül attól, hogy távolról dolgozol, filmeket streamelsz vagy online játszol, az iSharkVPN mindent megtesz. Ráadásul az iSharkVPN katonai szintű titkosításával és a szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzatával teljes körű adatvédelmet és biztonságot élvezhet az interneten.De mi van akkor, ha egy biztonságos e-mail szolgáltatást is keres? Ne keressen tovább, mint a ProtonMail. A ProtonMail egy biztonságos e-mail szolgáltatás, amely végpontok közötti titkosítást biztosít, biztosítva, hogy e-mailjei védve legyenek a kíváncsiskodó szemektől. A ProtonMail tökéletes mindenki számára, aki értékeli a magánélet védelmét, és szeretné megőrizni e-mailjeit privát és biztonságban.A ProtonMail-t újságírók, aktivisták és mindenki használják, aki meg akarja védeni online kommunikációját a megfigyeléstől és a hackerektől. A ProtonMail segítségével e-maileket küldhet és fogadhat anélkül, hogy aggódnia kellene attól, hogy ki olvassa őket.Tehát ha olyan VPN-szolgáltatást keres, amely villámgyors internetsebességet és biztonságos e-mail szolgáltatást védi magánéletét, ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator és a ProtonMail. Ezzel a két szolgáltatással élvezheti a gyors, biztonságos és privát online böngészést és kommunikációt, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik a világon.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével, aki protonmailt használ, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.