Védje online adatvédelmét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-27 13:06:47

Eleged van abból, hogy az internet sebesség e lassabb, mint egy csiga? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Élvonalbeli technológiánkkal villámgyors internetsebességet garantálunk, bárhol is tartózkodik a világon.De ez még nem minden – elgondolkozott már azon, hogy miért jelennek meg barátjavaslatok a Facebookon? Mindez a VPN technológiánknak köszönhető. Internetes tevékenységét, beleértve a Facebook-használatot is, adatkövetők figyelik. Ezek a nyomkövetők olyan információkat gyűjtenek, mint például a tartózkodási helyed, a böngészési előzmények, és még az is, hogy milyen típusú tartalmakkal lép kapcsolatba. Ezt az információt azután arra használjuk fel, hogy olyan ismerősöket ajánljunk, akiknek hasonló érdeklődési körük van, vagy akik ugyanazon a területen tartózkodnak, mint Ön.Az isharkVPN segítségével azonban az internetes tevékenysége teljesen névtelenné válik. Tartózkodási helye, böngészési előzményei és tartalmi beállításai privátak maradnak, vagyis a bosszantó barátjavaslatok eltűnnek. Ráadásul a gyorsító technológiánkkal az internet sebesség e még jobban megnő, így valóban zökkenőmentes online élményt nyújt.Mire vársz még? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg az elérhető leggyorsabb és leg biztonság osabb internetkapcsolatot. Mondjon búcsút a lassú sebességnek és a nem kívánt barátjavaslatoknak – és üdvözölje a jobb online élményt.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Nyissa meg a szerver menüt, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével miért jelennek meg barátjavaslatok a Facebookon, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.