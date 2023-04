Védje meg magánéletét és blokkolja az ismeretlen hívásokat az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-27 13:10:45

Gondolkozott már azon, hogy miért hívnak folyamatosan ismeretlen számok? Eleged van a lassú internet- sebesség problémájából? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator!Az iSharkVPN Accelerator egy úttörő technológia, amely a késleltetés csökkentésével és a sávszélesség növelésével optimalizálja az internetkapcsolat sebességét. Ez gyorsabb letöltést, gördülékenyebb videostreaminget és összességében jobb online teljesítmény t jelent.De ez még nem minden. Az iSharkVPN Accelerator fejlett biztonsági funkciókat is kínál az Ön online adatainak védelme érdekében. Katonai szintű titkosításunkkal az Ön online tevékenysége védve van a kíváncsi szemek elől, így nyugalmat és védelmet nyújt a kiberfenyegetésekkel szemben.És ami azokat a bosszantó ismeretlen hívásokat illeti? Az iSharkVPN Accelerator beépített hívásblokkoló funkciót kínál, amely lehetővé teszi a telemarketingesek vagy csalók nem kívánt hívásainak egyszerű blokkolását.De ne csak a szavunkat fogadja. Elégedett ügyfeleink jelentős javulást tapasztaltak internet sebesség ükben és általános online élményükben. Az iSharkVPN Accelerator segítségével gyorsabb, biztonságosabb és biztonságosabb internetkapcsolatot élvezhet.Ne hagyja, hogy a lassú internet és a nem kívánt hívások lehangoljanak. Próbálja ki az iSharkVPN Accelerator programot még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével miért hívnak folyamatosan ismeretlen számok, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.