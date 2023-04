Tartsa biztonságban Chrome keresőmotorját az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-27 08:12:35

Ha kíváncsi arra, hogy a Chrome keresőmotorja miért vált folyamatosan Yahoo-ra, annak egy böngészőeltérítő vagy rosszindulatú program lehet az oka. De ne aggódjon, van egy megoldás, amely nemcsak a keresőmotort javítja, hanem javítja az internet sebesség ét és biztonság át is.Bemutatjuk az isharkVPN- gyorsító t, egy hatékony eszközt, amely optimalizálja az internetkapcsolatot, és biztonságos VPN-szolgáltatást biztosít. Az isharkVPN-gyorsítóval gyorsabb böngészést, streamelést és letöltési sebességet élvezhet anélkül, hogy a magánélet vagy a biztonság veszélyeztetné.Az isharkVPN-gyorsító fejlett algoritmusok használatával javítja az internetkapcsolatot a késleltetés minimalizálása, a csomagvesztés csökkentése és az átviteli sebesség javítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy jelentős növekedést tapasztalhat az internet sebesség ében, különösen az online játékok, videohívások és más, nagy sávszélességet igénylő tevékenységek esetében.Ezenkívül az isharkVPN-gyorsító titkosítja az internetes forgalmat, és elfedi az IP-címét, megnehezítve a hackerek, az internetszolgáltatók vagy a kormányok számára az online tevékenységeinek nyomon követését. Csatlakozhat a 100+ szerver bármelyikéhez 40+ országban, és korlátlan hozzáférést élvezhet a földrajzilag korlátozott tartalmakhoz vagy webhelyekhez.De ez még nem minden. Az isharkVPN-gyorsító beépített hirdetésblokkolóval és rosszindulatú programkeresővel is rendelkezik, amely blokkolja a bosszantó hirdetéseket és a veszélyes szkripteket, amelyek veszélyeztethetik az Ön biztonságát. Nyugodtan böngészhet az interneten, tudván, hogy adatai védve vannak a kíváncsiskodó szemektől.Tehát, ha elege van a lassú és nem biztonságos internetkapcsolatokból, próbálja ki még ma az isharkVPN-gyorsítót, és tapasztalja meg a különbséget. Mondjon búcsút a böngésző-eltérítőknek, és üdvözli a gyors, biztonságos és privát böngészést.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért vált folyamatosan yahoo-ra a chrome keresőm, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.