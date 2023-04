iSharkVPN Accelerator: Megoldás a Mac gépére, amely alapértelmezés szerint a Yahoo-ra vonatkozik

2023-04-27 08:15:55

Eleged van a lassú internet- sebesség ből és bizonyos webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító VPN technológiánk felgyorsítja az internetkapcsolatot, és lehetővé teszi, hogy bárhonnan elérjen bármilyen webhelyet. Szervereink széles választékát kínáljuk a világ minden tájáról, biztosítva, hogy mindig gyors és megbízható kapcsolat legyen.De miért a Mac alapértelmezett a Yahoo? Sok Mac-felhasználó észrevette, hogy alapértelmezett keresőmotorja a Yahoo, még akkor is, ha inkább a Google-t vagy más keresőmotort használja. Ennek az az oka, hogy a Yahoo az alapértelmezett keresőmotor az Apple Safari böngészőjében.Az isharkVPN segítségével azonban könnyedén átválthatja alapértelmezett keresőmotorját a Google-ra vagy bármely más választott keresőmotorra. VPN-technológiánk azáltal is segíthet megvédeni magánéletét, hogy titkosítja az internetes forgalmat, és elrejti IP-címét a kíváncsi szemek elől.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és élvezze a gyors, biztonság os és korlátlan internet-hozzáférést!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, hogy a macem miért használja alapértelmezetten a yahoo-t, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.