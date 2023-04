Engedje szabadjára VPN-je teljes erejét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-27 08:16:32

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a folyamatos pufferelésből kedvenc műsoraid vagy filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító funkciója! Csúcskategóriás VPN-szolgáltatásunk most egy gyorsítóval van felszerelve, amely jelentősen javíthatja a böngészési és streamelési élményt.Az iSharkVPN gyorsítójával megkerülheti az internetes torlódásokat, és gyorsabban érheti el kedvenc webhelyeit és tartalmait, mint valaha. Ez a funkció úgy működik, hogy az internetes forgalmat egy optimalizált szerveren keresztül irányítja, ami csökkentheti a késleltetést, valamint javíthatja a letöltési és feltöltési sebességet.De ez még nem minden – az iSharkVPN csúcsminőségű biztonság i funkciókat is kínál, hogy online tevékenységei privátak és biztonságosak legyenek. A katonai szintű titkosítás és a szigorú bejelentkezés tilalma révén biztos lehet benne, hogy online jelenléte védve van a kíváncsiskodó szemektől.Most talán azon töpreng, hogy a Mac gépe miért mondja „search marquis”. Ez annak a jele lehet, hogy a Mac számítógépét rosszindulatú program fertőzte meg. A rosszindulatú programok olyan típusú szoftverek, amelyeket arra terveztek, hogy károsítsák vagy megzavarják a számítógépes rendszereket. A "search marquis" malware eltérítheti a webböngészőjét, és átirányíthatja Önt nem kívánt keresőmotorokhoz.Szerencsére az iSharkVPN segíthet megvédeni Mac számítógépét a rosszindulatú programoktól és más online fenyegetésektől. VPN-szolgáltatásunk biztonságos és privát alagutat hoz létre az Ön készüléke és az internet között, amely megakadályozhatja, hogy rosszindulatú szereplők hozzáférjenek személyes adataihoz.Akkor minek várni? Bővítse internetes élményét az iSharkVPN gyorsító funkciójával, és óvja Mac számítógépét a rosszindulatú programoktól és más online fenyegetésektől. Regisztráljon az iSharkVPN-re még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével miért mondja azt a Mac-em, hogy Search Marquis, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.