iSharkVPN Accelerator: Megoldás a Safari Google-ról Bingre való átállására

2023-04-26 23:39:35

Eleged van a lassú internet sebesség ből és az állandó pufferelésből kedvenc műsoraid vagy filmjeid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Ez a hatékony eszköz optimalizálja az internetkapcsolatot, villámgyors sebességet és zökkenőmentes streamelést biztosítva. Az isharkVPN segítségével búcsút mondhat a frusztráló késésnek, és üdvözölheti a megszakítás nélküli szórakozást.Az isharkVPN azonban nem csak streamelésre szolgál. Biztonságos és privát böngészési élményt is nyújt, megvédi érzékeny adatait a kíváncsiskodó szemektől. A világ minden táján található szerverekkel pedig bárhonnan és bármikor hozzáférhet a földrajzilag korlátozott tartalmakhoz.Ha már a böngészésről beszélünk, észrevette, hogy a Safari a Google helyett a Bing-et használja keresőmotorként? Ez a változás elsőre talányosnak tűnhet, de valójában van rá logikus magyarázat.Az Apple, a Safari mögött álló vállalat a felhasználók adatvédelmének és biztonság ának javításán dolgozik. A Google helyett a Bing használatával a Safari elkerülheti, hogy felhasználói adatokat küldjön a keresőóriásnak, amely nyomon követi a felhasználók tevékenységét a célzott hirdetések megjelenítéséhez.Így az isharkVPN és a Safari Bingre váltása révén gyorsabb, biztonságosabb és privát böngészési élményben lesz része. Frissítse internetét még ma az isharkVPN gyorsítóval.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, hogy a safari miért vált google-ról bingre, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.