Fokozza a böngészést az iSharkVPN Accelerator segítségével, és váltson a Yahoo-ra a Safarin

Ha egy csúcsminőségű VPN -szolgáltatást keres, amely villámgyors sebesség et kínál, akkor ne keressen tovább az iSharkVPN Acceleratornál. Ezt az élvonalbeli VPN-technológiát az internetkapcsolat optimalizálására és felgyorsítására tervezték, így minden eddiginél gyorsabb hozzáférést biztosít a webhelyekhez és az online tartalmakhoz.Az iSharkVPN Accelerator segítségével villámgyors letöltési és feltöltési sebességet élvezhet, így könnyedén streamelheti kedvenc filmjeit és tévéműsorait, játszhat online játékokkal és böngészhet az interneten anélkül, hogy késés vagy pufferelés tapasztalna. Ráadásul a fejlett titkosítási és biztonság i funkciókkal biztos lehet benne, hogy online tevékenységei biztonságosak és névtelenek.Sok felhasználónak felvetődik egy olyan kérdése, hogy a Safari, az Apple eszközök alapértelmezett webböngészője miért használja a Yahoo-t alapértelmezett keresőként a Google helyett. Ennek több oka is van, többek között az a tény, hogy a Yahoo régóta partnerkapcsolatban áll az Apple-lel, és hogy a Yahoo jobban az adatvédelemre összpontosító keresési élményt kínál, mint a Google.Ha azonban inkább a Google-t szeretné használni keresőmotorként a Safariban, könnyen módosíthatja az alapértelmezett beállításokat. Egyszerűen nyissa meg a Safarit, lépjen a Beállítások elemre, majd kattintson a Keresés fülre. Innentől a Google-t választhatja alapértelmezett keresőmotorként, és élvezheti a gyors és pontos keresési eredményeket Apple-eszközén.Akár gyorsabb internetes élményt keres, akár egyszerűen csak testre szeretné szabni Safari böngészőjét, az iSharkVPN Accelerator és a Google keresés segíthet a legtöbbet kihozni online élmény éből. Akkor minek várni? Próbálja ki az iSharkVPN-t még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért használja a safari a yahoo-t a google helyett, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.