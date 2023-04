Mondjon búcsút a lassú internetnek az IsharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-26 23:43:20

Csalódott a lassú internet sebesség és a hosszú pufferelési idő? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator! Szolgáltatásunk nemcsak biztonságos internetes böngészést biztosít, hanem az internet sebesség ét is növeli az optimális teljesítmény érdekében.Az egyik gyakori probléma, amelyet a felhasználók tapasztalnak a Google-on való keresés során, hogy a Yahoo jelenik meg keresőmotorként. Ez könnyen megoldható az iSharkVPN Accelerator segítségével, mivel elfedi IP-címét, és biztosítja, hogy a keresőmotor beállításai ne legyenek átirányítva.Mondjon búcsút a lassú internetsebességnek és a keresőmotor nem kívánt változásainak az iSharkVPN Accelerator segítségével. Regisztráljon most, és élvezze a gyors, biztonságos böngészést.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért nyílik meg a Yahoo, amikor keresek a google-ban, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti az IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.