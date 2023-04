Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-26 23:52:05

Az iShark VPN Accelerator bemutatása – a végső megoldás a gyorsabb és biztonság osabb internetélményértEleged van a lassú internet sebesség ből és az állandó pufferelésből? Félsz az online magánéleted és biztonságod miatt? Ne keressen tovább, mert az iSharkVPN Accelerator itt van, hogy megoldja az összes internetes problémát.Az iSharkVPN Accelerator egy innovatív eszköz, amely akár 50%-kal növeli az internetkapcsolat sebességét. Úgy működik, hogy optimalizálja az internetkapcsolatot, és csökkenti a késleltetést az eszköz és a szerver között. Ez azt jelenti, hogy élvezheti a gyorsabb letöltési sebességet, a gördülékenyebb streamelést és a villámgyors böngészést.De ez még nem minden – az iSharkVPN Accelerator teljes körű online adatvédelmet és biztonságot is nyújt. Fejlett titkosítási technológiájával megvédi online tevékenységeit a kíváncsi szemektől és a hackerektől. Nyugodtan böngészhet az interneten, tudva, hogy érzékeny adatai biztonságban vannak.És ha már a böngészésről beszélünk, észrevette, hogy a Chrome a Binget használja alapértelmezett keresőként a Google helyett? Ez sok zavart és frusztrációt okozott a Chrome-felhasználók körében, akik hozzászoktak ahhoz, hogy a Google-t használják kereséseikhez. De miért történik ez?A változás hátterében az áll, hogy a Binget birtokló Microsoft megállapodást írt alá a Google-lal, hogy technológiáját használja a keresési eredményekhez. Ez azt jelenti, hogy amikor a Bingen keres, valójában a Google keresőjét használja. Tehát bizonyos értelemben a Chrome-felhasználók továbbra is a Google-t használják kereséseikhez, még ha a Bingen keresztül is.De ha még mindig nem elégedett ezzel a beállítással, az iSharkVPN Accelerator segíthet. Az iSharkVPN Accelerator használatával megkerülheti ezt az alapértelmezett keresőt, és közvetlenül használhatja a Google-t. Ez azt jelenti, hogy keresései gyorsabbak és megbízhatóbbak lesznek, és élvezheti a Google hatékony keresési algoritmusainak előnyeit.Mire vársz még? Próbálja ki az iSharkVPN Accelerator alkalmazást még ma, és tapasztalja meg az internet maximális sebességét és biztonságát. Az iSharkVPN Accelerator segítségével búcsút mondhat a lassú internetsebességnek, a pufferelésnek és a veszélyeztetett adatvédelemnek. És ami a legjobb az egészben, a Google-t is használhatja kereséseihez, ahogy mindig is tette.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért használja a chrome a bing-et a google helyett, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.