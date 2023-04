Növelje online élményét az iSharkVPN Accelerator segítségével, és védje meg személyes adatait a „Miért bekapcsolt fényképezőgépem” funkcióval

2023-04-26 16:23:10

Eleged van abból, hogy internetkapcsolatod lelassul, amikor a legnagyobb szükséged van rá? Mondjon búcsút a pufferelésnek, és üdvözölje a villámgyors sebesség et az isharkVPN- gyorsító val.Gyorsító technológiánk úgy működik, hogy tömöríti az adatokat, mielőtt azokat az interneten keresztül elküldené, így lerövidül az idő, amíg az adatok célba érnek. Ez azt jelenti, hogy megszakítás nélkül streamelhet videókat, tölthet le fájlokat és böngészhet az interneten.De ez még nem minden – az isharkVPN kiváló adatvédelmi és biztonság i funkciókat is kínál. VPN-ünk titkosítja internetes forgalmát, így gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy bárki kémkedjen online tevékenységei után. Ráadásul a több mint 50 országban lévő szerverekkel a világ bármely pontjáról hozzáférhet bármilyen tartalomhoz.Most azon töprenghet, "miért van bekapcsolva a fényképezőgépem?" Nos, ez azért van, mert az isharkVPN kínál egy „kill switch” nevű funkciót. Ez a funkció biztosítja, hogy ha a VPN-kapcsolat megszakad, az internetkapcsolat azonnal leálljon, megakadályozva a személyes adatok esetleges szivárgását.Ne elégedjen meg a lassú és nem biztonságos internettel. Frissítse online élmény ét az isharkVPN-gyorsítóval még ma.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért van bekapcsolva a kamerám, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.