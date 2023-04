Bővítse üzenetküldési élményét az iSharkVPN Accelerator segítségével: Miért jobb a jel, mint a WhatsApp

2023-04-26 11:34:07

Eleged van a lassú internet sebesség ből a VPN használata közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . Innovatív technológiánkkal akár 50%-kal is megnövelhetjük az internet sebesség ét, így biztosítva, hogy bosszantó késleltetés vagy pufferelés nélkül böngészhet, streamelhet és letölthet.De vajon a sebesség az egyetlen dolog, ami számít a kommunikációs alkalmazásoknál? Nem feltétlenül. Bár sokan még mindig a népszerű WhatsApp üzenetküldő alkalmazásban bíznak, több oka is van annak, hogy az isharkVPN Signal a jobb választás.Mindenekelőtt a Signal végpontok közötti titkosítást kínál, ami azt jelenti, hogy üzenetei és hívásai teljesen privátak és biztonság osak. A WhatsApp-pal ellentétben a Signal nem tárol semmilyen adatot a szerverein, ami sokkal nehezebbé teszi a hackerek vagy a kormányok számára az üzenetek elfogását.A Signal másik kulcsfontosságú jellemzője az adatvédelem iránti elkötelezettség. A Signal nagyon kevés adatot gyűjt a felhasználóiról, és azt a kevés adatot, amit gyűjtenek, soha nem osztják meg harmadik fél hirdetőkkel. Ez nagyszerű választássá teszi mindazok számára, akik értékelik magánéletüket, és meg akarják védeni személyes adataikat.Végül a Signal számos olyan funkciót kínál, amelyek sokoldalúbb és felhasználóbarátabb alkalmazássá teszik, mint a WhatsApp. Például egyéni értesítési hangokat állíthat be az egyes névjegyekhez, vagy akár egyedi csoportokat is létrehozhat meghatározott beállításokkal és engedélyekkel.Összefoglalva, az isharkVPN-gyorsító és a Signal tökéletes kombináció azok számára, akik gyors, biztonságos és sokoldalú kommunikációt keresnek. Miért elégedjünk meg a lassú sebességgel és a veszélyeztetett magánélettel? Frissítsen isharkVPN gyorsítóra és Signalra még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével miért jobb a jel, mint a whatsapp, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.