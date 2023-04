Védje meg magánéletét az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-26 01:11:08

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc tartalmaid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Élvonalbeli technológiánk optimalizálja az internetkapcsolatot, hogy villámgyors sebességet biztosítson, és soha ne tapasztaljon késést online tevékenységei során.De ez még nem minden – az Ön személyes adatait és biztonság át is kiemelten kezeljük. Az isharkVPN segítségével online adatai titkosítva vannak, IP-címe pedig el van rejtve, így további védelmet nyújt a számítógépes fenyegetésekkel és adatszivárgásokkal szemben.Ha már az online tevékenységekről beszélünk, gondolkoztál már azon, hogy a Spotify miért használja a mikrofonodat? Valójában ez egy olyan funkció, amely lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy figyelje a környezeti zajokat, és ennek megfelelően állítsa be a hangerőt. Ha azonban kényelmetlenül érzi magát ez a funkció, egyszerűen letilthatja az alkalmazás beállításaiban.Miért ne javíthatná online élményét az isharkVPN-gyorsítóval? Próbálja ki még ma, és mondjon búcsút a lassú internet sebesség nek, és üdvözölje a zökkenőmentes streamelést.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével miért használja a spotify a mikrofonomat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.