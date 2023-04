Védje online adatvédelmét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-26 01:14:22

Aggasztja online tevékenységei adatainak védelme? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator – a végső megoldás személyes adatai védelmére az interneten való böngészés közben.Az iSharkVPN Accelerator segítségével internetes forgalma titkosítva van, és online személyazonossága el van rejtve a kíváncsi szemek elől. Mondjon búcsút a hackereknek, kémeknek és adattolvajoknak – az iSharkVPN Accelerator biztonság ban tartja adatait.De miért olyan fontos az online adatvédelem? Nem titok, hogy a TikTok-hoz hasonló vállalatok felhasználói adatokat gyűjtenek, hogy eladják a hirdetőknek. Valójában a TikTok-ot azzal vádolták, hogy beleegyezés nélkül adatokat gyűjt a gyermekek tartózkodási helyéről, telefonszámáról, sőt biometrikus adatairól is. Az ilyen típusú adatbányászat célzott hirdetésekhez, tolakodó felugró ablakokhoz és akár személyazonosság-lopáshoz is vezethet.Ezért fontos, hogy megvédje online adatait az iSharkVPN Accelerator segítségével. Gyors és biztonságos szervereink segítségével anélkül böngészhet az interneten, hogy attól félne, hogy adatai veszélybe kerülnek. Ráadásul a könnyen használható felületünk megkönnyíti a VPN-hez való csatlakozást, és nyugodt szívvel kezdheti el a böngészést.Mire vársz még? Védje meg online adatait az iSharkVPN Accelerator segítségével, és mondjon búcsút az adatbányászat veszélyeinek. Megfizethető árainkkal és csúcsminőségű biztonsági funkcióinkkal biztos lehet benne, hogy online tevékenységei biztonságosak. Regisztráljon még ma, és élje át az internet böngészésének szabadságát anélkül, hogy félne a nyomon követéstől vagy a kompromittálódástól.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért káros a tiktok a magánéletre nézve, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.