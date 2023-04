Miért rossz a hálózati semlegesség, és hogyan segíthet az isharkVPN Accelerator?

2023-04-26 01:22:25

Eleged van a lassú internet sebesség ből? Módot keres, hogy megkerülje internetszolgáltatója szabályozását? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Gyorsító technológiánk villámgyors internetsebességet tesz lehetővé, még csúcsidőben is. Mondjon búcsút a pufferelésnek, és köszönjön a zökkenőmentes streamelésnek, játéknak és böngészésnek.De miért van szükséged egy gyorsítóra? A válasz egyszerű: a hálózatsemlegesség. A hálózatsemlegesség az az elv, amely szerint az internetszolgáltatóknak minden internetes forgalmat egyenlően kell kezelniük. Az elmúlt években azonban azt tapasztaltuk, hogy az internetszolgáltatók bizonyos típusú forgalmat – például a streaming szolgáltatásokat – visszaszorítottak, hogy saját szolgáltatásaikat rákényszerítsék, vagy arra kényszerítsék az ügyfeleket, hogy drágább csomagokra váltsanak.Itt lép be az isharkVPN-gyorsító. Az internetes forgalom titkosításával és a szervereinken keresztüli irányításával képesek vagyunk megkerülni az internetszolgáltatók korlátozását, és gyors, megbízható internetsebességet tudunk biztosítani Önnek.De ez nem csak a sebességről szól. Az isharkVPN segítségével az adatvédelem és a biztonság további előnyeit is élvezheti. Katonai szintű titkosításunk biztosítja, hogy online tevékenysége privát és biztonságos legyen, megvédve Önt a hackerektől és a kormányzati felügyelettől.Miért elégedjünk meg a lassú, lefojtott internettel? Frissítsen isharkVPN-gyorsítóra, és élvezze a gyors, megbízható és biztonságos internet et még ma!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, miért rossz a hálózatsemlegesség, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.