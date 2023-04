Védje meg online személyazonosságát az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-26 01:32:43

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a frusztrálóan hosszú betöltési időkből? Ne keressen tovább, mint az iShark VPN Accelerator.Az iSharkVPN Accelerator egy hatékony eszköz, amely drasztikusan növelheti az internet sebesség ét, és minden eddiginél gyorsabbá és élvezetesebbé teszi a böngészést és a streamelést. A kapcsolat optimalizálásával és a sávszélesség-korlátozások megkerülésével az iSharkVPN Accelerator biztosítja, hogy a legtöbbet hozza ki internetes szolgáltatásából.De miért van átirányítva az internetes keresés a Yahoo-ra? Ez valószínűleg a számítógépén található rosszindulatú program vagy adware eredménye, amely eltérítheti a böngészőt, és átirányíthatja a kereséseket egy másik keresőmotorra. Ez bosszantó, sőt veszélyes is lehet, hiszen ezek a programok a böngészési szokásaidat is nyomon tudják követni, és személyes adataidat is begyűjtik.Az iSharkVPN Accelerator segítségével azonban biztos lehet benne, hogy kapcsolata biztonság os, keresései pedig biztonságosak. Fejlett titkosítási technológiánk gondoskodik arról, hogy adatai védve legyenek a kíváncsiskodó szemekkel szemben, míg szervereink szerte a világon biztosítják, hogy bárhol is legyen, hozzáférjen a kívánt tartalomhoz.Ezért mondjon búcsút a lassú internetsebességnek és a nem kívánt átirányításoknak, és köszönjön az iSharkVPN Accelerator villámgyors sebességének és verhetetlen biztonságának. Próbálja ki még ma, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megtudhatja, hogy amikor google-ban keresek valamit, az átirányul a yahoo-ra, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést, és elrejtheti az IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.