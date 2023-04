Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator és a Wifi Heatmapper segítségével

2023-04-25 15:13:19

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a gyenge WiFi jelből otthon vagy a munkahelyeden? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító és a WiFi hőtérkép.Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors internetsebességet fog tapasztalni, amely forradalmasítja az online élmény t. Erőteljes VPN technológiánk optimalizálja internetkapcsolatát, hogy a lehető leggyorsabb sebességet biztosítsa, függetlenül attól, hogy a világon hol tartózkodik. Mondjon búcsút a pufferelésnek és a késleltetésnek, és üdvözölje a zökkenőmentes streamelést, a villámgyors letöltéseket és a zökkenőmentes böngészést.De ez még nem minden – kínálunk egy WiFi hőtérképező eszközt is, amely segít optimalizálni a WiFi jelerősséget. Hőtérképünk átvizsgálja a teret, és vizuális térképet ad a WiFi jelerősségéről. Ez segít azonosítani a holt zónákat és a gyenge területeket otthonában vagy irodájában, és optimalizálja az útválasztó elhelyezését a maximális lefedettség érdekében.Tisztában vagyunk vele, hogy a biztonság az elsődleges prioritás az online tevékenységek során. Ezért biztosít az isharkVPN gyorsító katonai szintű titkosítást, hogy megvédje online tevékenységét és megőrizze személyes adatait. VPN-ünk lehetővé teszi, hogy névtelenül böngésszen az interneten, megvédve IP-címét a kíváncsi szemektől.Ne várjon tovább, hogy megtapasztalja a villámgyors internetsebességet és az optimalizált WiFi jelerősséget. Próbálja ki még ma az isharkVPN gyorsítót és a WiFi hőtérképet, és emelje online élményét a következő szintre.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével wifi hőtérképet használhat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.