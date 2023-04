Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator és a Windscribe segítségével

2023-04-24 20:04:10

Eleged van a lassú internet sebesség ből és az online tartalmakhoz való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az ishark VPN Accelerator és a Windscribe.Az isharkVPN Accelerator segítségével az átlagos kapcsolatnál akár 5-szörösére is megnövelheti az internet sebesség ét. Ez azt jelenti, hogy nincs több pufferelés vagy késés az online tevékenységek során. Ráadásul több mint 40 országban több mint 500 szerverrel elérheti kedvenc webhelyeit és streaming szolgáltatásait a világ minden tájáról.De mi a helyzet a biztonság gal? Itt jön be a Windscribe. A legmodernebb titkosítási technológiájukkal az Ön online tevékenysége védve van a hackerekkel és a kormányzati felügyelettel szemben. Magabiztosan böngészhet az interneten, tudván, hogy személyes adatai biztonságban vannak.És a legjobb rész? Mind az isharkVPN Accelerator, mind a Windscribe megfizethető árazási lehetőségeket kínál, így gyorsabb internetsebességet és fokozott biztonságot élvezhet anélkül, hogy tönkretenné.Ne elégedjen meg többé a lassú sebességgel és a korlátozott tartalommal. Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator és a Windscribe szolgáltatásra, és tapasztalja meg a különbséget.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével windacribe-elhet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.