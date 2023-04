Szerezzen korlátlan hozzáférést az isharkVPN Accelerator for Windows 10 segítségével

2023-04-24 20:10:39

Belefáradt a lassú internet sebesség be, amikor VPN -eket használ Windows 10 rendszerű eszközén? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator!Az iSharkVPN Accelerator segítségével villámgyors internetsebességet tapasztalhat meg, miközben továbbra is megőrzi a VPN biztonság i és adatvédelmi előnyeit. Tökéletes megoldás azok számára, akiknek gyors kapcsolatra van szükségük játékhoz, streameléshez vagy nagy fájlok letöltéséhez.De mi a helyzet azzal a gyakori hibaüzenettel, amellyel találkozhat, amikor VPN-alkalmazásokat próbál letölteni Windows 10 rendszeren: „Ezt az alkalmazást az Ön védelme érdekében letiltották”? Az iSharkVPN Accelerator gondoskodik róla. Alkalmazásunk teljes mértékben kompatibilis a Windows 10 rendszerrel, és nem vált ki semmilyen bosszantó biztonsági blokkot vagy előugró ablakot.Az iSharkVPN-nél kiemelten kezeljük az Ön online adatvédelmét és biztonságát. Az Accelerator funkciónk további titkosítási réteget ad az internetkapcsolathoz, így gyakorlatilag lehetetlenné teszi a hackerek vagy számítógépes bûnözõk számára, hogy elfogják adatait. Ráadásul soha nem naplózzuk online tevékenységeit, és soha nem adjuk el az adatait harmadik fél hirdetőknek.Miért elégedne meg a lassú, nem biztonságos internet tel, ha az iSharkVPN Accelerator segítségével mindkét világból a legjobbat élvezheti? Próbálja ki most, és tapasztalja meg a még soha nem látott internetsebességet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével Windows 10-ben ezt az alkalmazást az Ön védelme érdekében letiltották, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.