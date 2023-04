Maradjon biztonságban a Windows Defender átverő e-mailjeivel szemben az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-24 15:05:11

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a megbízhatatlan kapcsolatokból? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Gyorsító technológiánk nagymértékben javítja az internet sebesség ét, és stabil kapcsolatot biztosít minden online tevékenységéhez. Akár filmeket streamel, akár online játékokat játszik, vagy egyszerűen csak böngészik az interneten, az isharkVPN gyorsító biztosítja a szükséges sebességet és megbízhatóságot.De a mai digitális korban az online biztonság ugyanolyan fontos, mint a gyors kapcsolat. Ez az oka annak, hogy az isharkVPN csúcsminőségű biztonsági funkciókat is kínál, hogy megvédje magát az online fenyegetésektől.Az egyik ilyen fenyegetés a Windows Defender átverési e-mailje, amely a közelmúltban terjedt el. Ez az e-mail állítólag a Microsofttól érkezett, és egy vírusra figyelmezteti a számítógépén. Ezután arra kéri Önt, hogy hívja fel a támogatási számot, és fizesse ki a szolgáltatásaikat a feltételezett vírus eltávolításához.Ez azonban átverés, és nem szabad megbízni benne. A Windows Defender nem küld ilyen e-maileket, és a Microsoft soha nem kér fizetést telefonon keresztül.Az isharkVPN segítségével azonban biztos lehet benne, hogy online tevékenységei védve vannak a csalásoktól és más fenyegetésektől. VPN-szolgáltatásunk titkosítja internetes forgalmát, és elrejti IP-címét, így szinte lehetetlenné teszi, hogy bárki nyomon kövesse online tevékenységét vagy ellopja személyes adatait.Tehát ne dőljön be a Windows Defender átverő e-maileknek vagy bármilyen más online fenyegetésnek. Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és élvezze a gyors, megbízható és biztonságos internetet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Nyissa meg a szerver menüt, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével átverő e-maileket küldhet a Windows Defendernek, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.