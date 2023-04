Növelje online biztonságát az IsharkVPN Accelerator és a Windows Defender segítségével

2023-04-24 15:08:24

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a folyamatos pufferelésből, miközben böngéssz az interneten vagy streameled kedvenc műsoraidat? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító funkciója.Az isharkVPN segítségével egyetlen gombnyomással növelheti internetsebességét és megszüntetheti a pufferelést. Gyorsító funkciónk úgy működik, hogy optimalizálja az internetkapcsolatot, hogy biztosítsa a lehető leggyorsabb sebességet. Ez azt jelenti, hogy villámgyorsan, megszakítás nélkül böngészhet az interneten, streamelhet videókat és tölthet le fájlokat.De mi a helyzet az online biztonság gal? Ott is biztosítunk téged. VPN-szolgáltatásunk titkosítja online tevékenységét, és elrejti IP-címét, így megvédi személyes adatait a hackerektől és a számítógépes bűnözőktől. Ráadásul az isharkVPN segítségével hozzáférhet a földrajzilag korlátozott tartalmakhoz, és cenzúra nélkül böngészhet.De mi a helyzet a Windows Defenderrel? Bár a Windows Defender nagyszerű eszköz a számítógépe rosszindulatú programok és vírusok elleni védelmére, nem nyújt ugyanolyan szintű védelmet, mint a VPN. Az isharkVPN segítségével az online adatvédelem és biztonság további előnyeit élvezheti, így tökéletes kiegészítője a Windows Defendernek.Akkor minek várni? Próbálja ki az isharkVPN-t még ma, és tapasztalja meg a gyorsabb internetsebességet, a fokozott online biztonságot és a korlátlan internet-hozzáférést. Regisztráljon most, és kezdje el 7 napos ingyenes próbaidőszakunkat.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével használhatja a Windows Defenert, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.