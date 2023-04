Növelje VPN-kapcsolatát az iSharkVPN Accelerator for Windows OpenVPN segítségével

2023-04-24 15:11:45

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a webhelyekhez való korlátozott hozzáférésből? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN- gyorsító és a Windows OpenVPN.Az isharkVPN-gyorsítóval villámgyors internetsebességet élvezhet, amely még a legnagyobb sávszélesség-igényes tevékenységeket is gyerekjáték lesz. Akár kedvenc műsorait streameli, akár online játszik barátaival, az isharkVPN-gyorsító zökkenőmentes és zökkenőmentes élményt biztosít.A Windows OpenVPN segítségével pedig biztos lehet benne, hogy internetes tevékenységei biztonság osak és privátak lesznek. Az OpenVPN egy széles körben használt titkosítási protokoll, amely csúcsminőségű biztonságot nyújt az interneten való böngészés közben, megvédi személyes adatait és online tevékenységeit a kíváncsi szemektől.Az isharkVPN-gyorsító és a Windows OpenVPN együttesen mindkét világból a legjobbat nyújtják: roppant gyors sebességet és verhetetlen biztonságot. Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg saját maga a VPN-gyorsító és a Windows OpenVPN erejét!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megnyithatja a windowst, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.