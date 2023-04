Növelje online élményét az iSharkVPN Accelerator és a Wire Shark segítségével

2023-04-24 02:14:30

Olyan VPN-szolgáltatást keres, amely villámgyors böngészési sebesség et biztosít online biztonság ának veszélyeztetése nélkül? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN – a világ vezető VPN- gyorsító ja.A legmodernebb technológiát alkalmazva az isharkVPN verhetetlen böngészési sebességet biztosít, így ideális választás bárki számára, aki gyors és megbízható internet-hozzáférést igényel. Akár videókat streamel, akár fájlokat tölt le, vagy egyszerűen csak böngészik az interneten, az isharkVPN biztosítja, hogy a lehető leggyorsabb sebességet érje el, függetlenül attól, hogy a világon hol tartózkodik.Az isharkVPN azonban nem csak a sebességről szól, hanem az egyik legbiztonságosabb VPN-szolgáltatás is. A katonai szintű titkosítással, a fejlett rosszindulatú programok elleni védelemmel és a szigorú bejelentkezés tilalmával az isharkVPN garantálja, hogy online tevékenységei teljesen privátak és biztonságosak maradjanak, még akkor is, ha nyilvános Wi-Fi hotspotokon keresztül csatlakozik az internethez.Tehát miben különbözik az isharkVPN a többi VPN-szolgáltatástól? Kezdetnek ez az egyetlen VPN-szolgáltatás, amely WireShark integrációt kínál. A WireShark egy hatékony hálózatfigyelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy pontosan megtekinthesse, mi történik a hálózatában, beleértve azt is, hogy mely webhelyeket éri el, milyen alkalmazásokat használ, és mely eszközök csatlakoznak a hálózathoz. A WireShark és az isharkVPN segítségével valós időben nyomon követheti hálózati forgalmát, így teljes mértékben irányíthatja online tevékenységeit.De ez még nem minden – az isharkVPN egy sor egyéb fejlett funkciót is kínál, beleértve a kill kapcsolót, amely automatikusan blokkolja az összes internetes forgalmat, ha a VPN-kapcsolat megszakad, egy osztott alagút funkciót, amely lehetővé teszi, hogy kiválassza, mely alkalmazások használják a VPN-t és melyek nem. , és még sok más.Tehát ha egy gyors, megbízható és biztonságos VPN-szolgáltatást keres, amely teljes ellenőrzést biztosít online tevékenységei felett, ne keressen tovább az isharkVPN-nél. A WireShark integrációjával és számos egyéb fejlett funkcióval az isharkVPN a tökéletes VPN-megoldás mindenki számára, aki a lehető legjobb böngészési élményre vágyik.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével drótozhat cápát, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.