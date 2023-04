Tapasztalja meg a villámgyors sebességet az iSharkVPN gyorsító technológiájával: WireGuard vs OpenVPN

2023-04-24 02:14:44

Belefáradt a lassú internet sebesség be és a pufferelésbe, amikor kedvenc műsorait vagy filmjeit streamelni próbálja? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . Innovatív technológiánk a WireGuard vs OpenVPN segítségével villámgyors sebességet és zökkenőmentes streamelést biztosít.De mi is pontosan a WireGuard vs OpenVPN? A WireGuard egy újabb VPN-protokoll, amely gyorsabb és hatékonyabb, mint elődje, az OpenVPN. Modern kriptográfiai technikákat használ, és egyszerűbb kódbázist kínál, ami lényegesen nagyobb sebesség et eredményez.Az isharkVPN-nél integráltuk a WireGuard-ot a gyorsítónkba, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk felhasználóinknak. A gyorsabb sebességnek és a megbízhatóbb kapcsolatoknak köszönhetően megszakítás vagy késés nélkül élvezheti a streaming tartalmat.A WireGuard integráción kívül az isharkVPN csúcsminőségű biztonság i funkciókat is kínál az online biztonsága érdekében. VPN-ünk titkosítja internetkapcsolatát, megvédve adatait a kíváncsi szemektől és a hackerektől.Ne elégedjen meg a lassú internetsebességgel és a korlátozott streamelési lehetőségekkel. Frissítsen isharkVPN-gyorsítóra, és tapasztalja meg a különbséget saját maga. Mondjon búcsút a pufferelésnek, és üdvözölje a zökkenőmentes streamelést.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével vezeték nélküli és openvpn kapcsolatot létesíthet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.