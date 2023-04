Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator segítségével: A WireGuard és az IKEv2 összehasonlítása

2023-04-23 19:44:35

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből a VPN használata közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító technológiája.Az internetkapcsolat optimalizálásával az isharkVPN villámgyors sebességet kínál, amely megkönnyíti a streamelést, a játékot és a böngészést. De mi különbözteti meg az isharkVPN-t a többi VPN-től? Az élvonalbeli WireGuard protokollt használjuk.A WireGuard egy újabb VPN-protokoll, amely nagyobb sebesség et és nagyobb biztonság ot kínál, mint a hagyományos VPN-protokollok, például az IKEv2. A WireGuard használatával az isharkVPN nemcsak nagyobb sebességet, hanem biztonságosabb kapcsolatot is biztosít.De ne csak a szavunkat fogadja. A független tesztek során a WireGuard folyamatosan felülmúlta az IKEv2-t a sebesség és a megbízhatóság tekintetében. Ráadásul a WireGuard nyílt forráskódú és folyamatosan frissül, így megbízhat abban, hogy a legkorszerűbb technológiát használja.Mire vársz még? Frissítse VPN-élményét az isharkVPN gyorsítójával és a WireGuard protokolljával. Mondjon búcsút a lassú sebességnek, és köszönjön a zökkenőmentes böngészésnek.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével védheti a vezetékeket az ikev2 ellen, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.