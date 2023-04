Növelje online élményét az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-23 19:44:56

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből, miközben megpróbálod streamelni kedvenc műsoraidat és filmeidet? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval villámgyors sebességet és megszakítás nélküli streamelést tapasztalhatsz. Fejlett technológiánk a késleltetés csökkentésével és az adatátviteli sebesség növelésével optimalizálja az internet sebesség ét. Legyen szó játékról vagy streamelésről, az isharkVPN accelerator gondoskodik róla.De mi a helyzet az Ön által használt VPN-protokoll típusával? Itt jön képbe a WireGuard vs OpenVPN sebessége. A WireGuard egy újabb, gyorsabb protokoll, amely egyre népszerűbb a VPN-felhasználók körében. Úgy tervezték, hogy egyszerűbb és hatékonyabb legyen, mint elődei, köztük az OpenVPN. Valójában néhány teszt kimutatta, hogy a WireGuard akár háromszor gyorsabb sebességet tud nyújtani, mint az OpenVPN.Az isharkVPN-nél megértjük a sebesség fontosságát, amikor VPN-ekről van szó. Ezért kínálunk WireGuard és OpenVPN protokollt is, hogy a felhasználók közül választhatnak. Akár az újabb, gyorsabb protokollt, akár a kipróbált és valódi OpenVPN-t részesíti előnyben, az isharkVPN mindent megtesz.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN-re, és tapasztalja meg a villámgyors sebességet fejlett gyorsítótechnológiánkkal, valamint az Ön által választott WireGuard vs OpenVPN sebességgel. Mondjon búcsút a pufferelésnek és a lassú internetnek, és üdvözölje a zökkenőmentes streamelést és böngészést.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével védheti az openvpn sebességét, élvezheti a 100%-os biztonság os böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.