Emelje internetsebességét a következő szintre az IsharkVPN Accelerator és a Wireshark IP-szűrő segítségével

2023-04-23 19:50:24

Belefáradt a lassú internet sebesség be és a pufferelésbe, miközben kedvenc műsorait vagy filmjeit streameli? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN gyorsító ! Élvonalbeli technológiánkkal optimalizálhatjuk internetkapcsolatát, hogy villámgyors sebességet biztosítsunk, így megszakítás nélkül élvezheti kedvenc tartalmait.De ez még nem minden. VPN-ünk tartalmaz egy Wireshark IP-szűrőt is, amely lehetővé teszi a hálózaton lévő nem kívánt forgalom egyszerű nyomon követését és kiszűrését. Ez biztosítja, hogy biztonság os és privát internetkapcsolata legyen, amely mentes minden lehetséges fenyegetéstől és behatolástól.Akár otthon dolgozik, akár Netflixet streamel, vagy csak böngészik az interneten, az iSharkVPN gyorsítónk és a Wireshark IP-szűrőnk biztosíthatja a szükséges gyors és biztonságos internet kapcsolatot. Akkor minek várni? Regisztráljon még ma, és tapasztalja meg a különbséget!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével Wireshark szűrőt használhat az IP-címhez, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.