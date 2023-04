Növelje internetsebességét az iSharkVPN Accelerator és a Wireshark Filter Source segítségével

2023-04-23 19:52:30

iShark VPN Accelerator és Wireshark szűrő Forrás: The Ultimate Tools for Internet Security and SpeedEleged van a lassú internet sebesség ből és a potenciális biztonság i fenyegetésekből? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator és a Wireshark Filter Source. Ez a két eszköz kéz a kézben működik annak érdekében, hogy az internetes élmény gyors és biztonságos legyen.Először beszéljünk az iSharkVPN Acceleratorról. Ez az eszköz nélkülözhetetlen mindenki számára, aki optimalizálni szeretné internetsebességét. A VPN technológia használatával az iSharkVPN Accelerator lehetővé teszi, hogy megkerülje az internet szolgáltatója vagy más források által esetlegesen előírt internetsebesség-szabályozást. Ez azt jelenti, hogy élvezheti a gyorsabb letöltési és feltöltési sebességet, simább streamelést és összességében jobb internetes teljesítmény t.De ez még nem minden. Az iSharkVPN Accelerator az internetes forgalmat is titkosítja, így a hackerek és más rossz szereplők nehezebben kémkedhetnek online tevékenységei után. Ez különösen fontos, ha sok online banki ügyintézést, vásárlást vagy egyéb kényes feladatot végez. Az iSharkVPN Accelerator segítségével biztos lehet benne, hogy internetkapcsolata biztonságos és privát.Most beszéljünk a Wireshark szűrőforrásról. Ez az eszköz olyan haladó felhasználók számára készült, akik szeretnék figyelemmel kísérni internetes forgalmukat és azonosítani a potenciális biztonsági fenyegetéseket. A Wireshark egy hatékony hálózati csomagelemző, amely valós időben rögzíti és elemzi a hálózati forgalmat.A Wireshark Filter Source segítségével egyéni szűrőket hozhat létre, amelyek segítenek azonosítani az adott forgalomtípust, például a gyanús csomagokat vagy az adott IP-címekről érkező forgalmat. Ez különösen akkor hasznos, ha azt gyanítja, hogy számítógépét feltörték, vagy ha szeretné figyelni a hálózatot a lehetséges fenyegetésekre.Az iSharkVPN Accelerator és a Wireshark Filter Source együttesen az internet biztonságának és sebességének tökéletes eszközei. Legyen szó hétköznapi felhasználóról vagy haladó hálózati rendszergazdáról, ezek az eszközök segítenek Önnek a legtöbbet kihozni internetkapcsolatából, miközben megőrizheti biztonságát. Akkor minek várni? Próbálja ki az iSharkVPN Accelerator-t és a Wireshark Filter Source-t még ma, és tapasztalja meg a tökéletes internetes teljesítményt és biztonságot!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével vezetékes szűrőforrást használhat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.