Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator és a Wireshark Filter Source IP-vel

Az Ultimate Online Solution bemutatása: iShark VPN AcceleratorEleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből? Szeretné megvédeni online adatait és biztonság át? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator – a tökéletes online megoldás.Az iSharkVPN Accelerator segítségével villámgyors internetsebességet élvezhet, és katonai szintű titkosítással védheti online adatait. VPN-szolgáltatásunk lehetővé teszi a regionálisan korlátozott tartalmak elérését, például a streaming szolgáltatásokat és a közösségi média platformokat, függetlenül attól, hogy a világon hol tartózkodik.De ez még nem minden – VPN-ünk Wireshark szűrőforrás-IP opcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem kívánt forgalom kiszűrését és a szükséges adatokra való összpontosítást. Ez különösen hasznos azoknak a hálózati rendszergazdáknak, akiknek problémákat kell elhárítaniuk vagy elemezniük kell a hálózati forgalmat.Az iSharkVPN Accelerator használata egyszerű és felhasználóbarát. Egyszerűen töltse le és telepítse az alkalmazásunkat eszközére, jelentkezzen be, és csatlakozzon a sok szerverünk egyikéhez szerte a világon. Innentől nyugodt szívvel böngészhet az interneten, tudván, hogy online tevékenységei biztonságosak és gyorsak.Ne elégedjen meg a lassú internetsebességgel és a veszélyeztetett online adatvédelemmel. Frissítsen az iSharkVPN Accelerator-ra még ma, és tapasztalja meg a tökéletes online biztonságot és sebességet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután meggyőződött a kapcsolat sikerességéről, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével megszűrheti a forrás IP-címét, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.