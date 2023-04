Növelje VPN-kapcsolatát az iSharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-23 19:54:36

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből kedvenc tartalmaid streamelése közben? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító . VPN-szolgáltatásunk nemcsak biztonság os és privát böngészést biztosít, hanem növeli az internet sebesség ét és javítja a streamelési élményt.De mi van, ha problémái vannak a hálózati kapcsolatokkal? Lépjen be a Wiresharkba, egy népszerű hálózati protokoll-elemzőbe, amely lehetővé teszi, hogy mikroszkopikus szinten lássa, mi történik a hálózatán. Azonban frusztráló lehet, ha a „Wireshark no interfaces found” hibaüzenetet látja.Szerencsére az isharkVPN gyorsítóval ez a probléma könnyen megoldható. VPN szolgáltatásunk lehetővé teszi a hálózati forgalom elérését és elemzését anélkül, hogy fizikai hálózati interfészekre lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy probléma és frusztráció nélkül futtathatja a Wiresharkot.Az IsharkVPN gyorsító számos egyéb funkciót is kínál az online élmény fokozására, beleértve a korlátlan sávszélességet, több eszköz támogatását és a hét minden napján, 24 órában elérhető ügyfélszolgálatot.Akkor minek várni? Regisztráljon még ma az isharkVPN Accelerator szolgáltatásra, és tapasztalja meg a gyors, biztonságos és problémamentes internetes böngészést és elemzést a Wireshark segítségével. Mondjon búcsút a lassú sebességnek és a hibaüzeneteknek, és üdvözölje a jobb online élményt.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével Wireshark nem található interfészek, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.