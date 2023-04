Növelje online élményét az isharkVPN Accelerator és a Wireshark Network Analyzer segítségével

2023-04-23 19:55:12

Bemutatjuk a végső kombinációt: iShark VPN Accelerator és Wireshark Network Analyzer!Eleged van a lassú internet sebesség ből? Szeretné megvédeni online adatait és biztonság át? Ne keressen tovább, mint az iSharkVPN Accelerator és a Wireshark Network Analyzer!Az iSharkVPN Accelerator egy hatékony eszköz, amely a késleltetés és a jitter csökkentésével optimalizálja az internet sebesség ét. Ez gyorsabb letöltést, gördülékenyebb adatfolyamot és általánosságban jobb internetes élményt jelent. Ráadásul az iSharkVPN Accelerator titkosítja internetkapcsolatát, így biztosítva, hogy online tevékenységei privát és biztonságosak maradjanak.De ez még nem minden – a Wireshark Network Analyzerrel együtt használva teljes mértékben irányíthatja a hálózati forgalmat. A Wireshark Network Analyzer egy ingyenes és nyílt forráskódú eszköz, amely lehetővé teszi a hálózaton átfolyó összes forgalom vizsgálatát, így teljes láthatóságot és ellenőrzést biztosít internetes tevékenységei felett. Ezzel az eszközzel azonosíthatja és elháríthatja a hálózattal kapcsolatos problémákat, így biztosítva, hogy az internet zökkenőmentesen és hatékonyan működjön.Az iSharkVPN Accelerator és a Wireshark Network Analyzer zökkenőmentesen működnek együtt, és a legjobb internetes élményt nyújtják. Nemcsak a nagyobb sebességet és a nagyobb biztonságot élvezheti, hanem teljes mértékben irányíthatja a hálózati forgalmat.Használja ki ezt az erőteljes kombinációt még ma, és tapasztalja meg a tökéletes internetes élményt! Próbálja ki most az iSharkVPN Acceleratort és a Wireshark Network Analyzert!Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével vezetékes hálózati elemzőt használhat, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészést és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.