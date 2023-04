Növelje internetsebességét az isharkVPN Accelerator segítségével, és elemezze a hálózati forgalmat a Wireshark PCAP fájlelemzéssel

2023-04-23 19:55:19

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a pufferelésből? Aggasztja online adatvédelme és biztonság a? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító Az isharkVPN gyorsítóval egyetlen kattintással javíthatja internetsebességét és megvédheti online tevékenységeit. Csúcstechnológiánk tömöríti adatait és optimalizálja internetkapcsolatát, így villámgyorsan böngészhet, streamelhet és letölthet.Fejlett titkosításunknak és szigorú bejelentkezés tilalmi szabályzatunknak köszönhetően pedig nyugodt lehet, tudván, hogy online tevékenysége teljesen biztonságos és privát. Mondjon búcsút az internetszolgáltatók korlátozásának és a hackereknek, akik megpróbálják ellopni az adatait – az isharkVPN-gyorsító megvédi Önt.De ez még nem minden – a Wiresharkkal való integrációnkkal még a hálózati forgalmat is elemezheti, és még tovább optimalizálhatja internetkapcsolatát. A Wireshark egy hatékony eszköz a hálózati elemzéshez, és az isharkVPN gyorsítóval könnyedén rögzítheti és elemezheti a hálózati forgalmat valós időben. Integrációnkkal egyszerűen megtekintheti és elemezheti a Wireshark PCAP fájlokat közvetlenül az isharkVPN alkalmazásból, így minden eddiginél egyszerűbbé válik az internetkapcsolat optimalizálása és a böngészési élmény javítása.Akkor minek várni? Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg a megérdemelt villámgyors sebességet és csúcsminőségű biztonságot. Könnyen használható alkalmazásunknak és hatékony funkcióinknak köszönhetően nem fog csalódni. Regisztráljon most, és élvezze a jobb internetes élményt.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével vezetékes pcap fájlelemzést végezhet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.