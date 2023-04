Védje online biztonságát az isharkVPN Accelerator segítségével

2023-04-22 22:22:49

Eleged van a lassú internet sebesség ből és a hálózati korlátozásokból? Ne keressen tovább, mint az isharkVPN gyorsító ! Élvonalbeli technológiánkkal megszakítás nélkül villámgyors böngészést és streamelést tapasztalhat.Szolgáltatásaink azonban nem csak a sebességnél állnak meg. A biztonság ot és az adatvédelmet is kiemelten kezeljük, biztosítva, hogy online személyazonossága és adatai mindenkor védve legyenek. Akár távolról dolgozik, akár egyszerűen csak böngészik az interneten, az isharkVPN gondoskodik róla.A közelmúltban történt integrációnk a Stuxnet féreggel csak növeli az általunk nyújtott biztonsági szintet. A Stuxnet egy erős rosszindulatú program, amelyet 2010-ben az ipari vezérlőrendszerek megcélzására használtak Iránban. Ezzel a hatékony eszközzel együttműködve az isharkVPN még nagyobb védelmet tud nyújtani a kiberfenyegetésekkel szemben.Ne hagyja, hogy a lassú sebesség és a biztonsági aggályok tovább visszatartsák. Próbálja ki az isharkVPN gyorsítót még ma, és tapasztalja meg a megérdemelt szabadságot és védelmet.Hogyan kell használni az isharkVPN-t?Az isharkVPN ingyenesen elérhető Windows, Android és iOS rendszeren. Íme az isharkVPN használatának lépései:1. Lépjen be az isharkVPN hivatalos webhelyére az ügyfél letöltéséhez;2. Lépjen be a szerver menübe, válassza ki az új virtuális országot, kattintson a csatlakozás gombra;3. Miután megerősítette a kapcsolat sikerességét, elrejtheti IP-címét, és az internetes forgalmat VPN-titkosítás védi;4. Ha úgy érzi, hogy a kapcsolat nem elég gyors, akkor lehet, hogy egy túlterhelt szerveren van. A szerverváltás egyszerű, és csak néhány másodpercet vesz igénybe.Az isharkVPN segítségével féregtelenítheti a stuxnetet, élvezheti a 100%-os biztonságos böngészés t és elrejtheti IP-címét. Biztos lehet benne, hogy az isharkVPN virtuális magánhálózat soha nem fog semmilyen használati naplót vezetni.