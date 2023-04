Proteggi la tua privacy online e velocizza la tua connessione Internet con iSharkVPN Accelerator

2023-04-22 15:03:45

Cerchi un servizio VPN affidabile in grado di garantire la tua privacy e sicurezza online? Non guardare oltre iSharkVPN, la soluzione di privacy definitiva per gli utenti di Internet.Con iSharkVPN, puoi navigare sul Web in completo anonimato e crittografare la tua connessione Internet per impedire a hacker, agenzie governative o società di terze parti di tracciare la tua attività online. Il servizio VPN è dotato di una vasta gamma di funzionalità, tra cui alta velocità , larghezza di banda illimitata e più posizioni del server tra cui scegliere.Una delle caratteristiche distintive di iSharkVPN è il suo acceleratore , che ottimizza la tua connessione Internet per una navigazione, streaming e download più rapidi. Con la funzione di accelerazione, puoi goderti velocità fulminee senza sacrificare la privacy o la sicurezza.Ma iSharkVPN non è l'unico servizio VPN disponibile. Un'altra opzione popolare è Private Internet Access (PIA). PIA è noto per fornire un'interfaccia user-friendly e robuste funzionalità di sicurezza, come un kill switch e una protezione da perdite DNS.Se sei già un utente PIA e desideri migliorare la tua esperienza VPN, puoi facilmente accedere a iSharkVPN utilizzando le tue credenziali PIA. Ciò significa che non dovrai creare un nuovo account o ricordare nuove informazioni di accesso.Nel complesso, sia iSharkVPN che PIA sono ottimi servizi VPN con i rispettivi punti di forza. Tuttavia, se stai cercando un servizio VPN che dia la priorità alla velocità e alle prestazioni , vale sicuramente la pena provare la funzione di accelerazione di iSharkVPN. E se sei un attuale utente PIA, accedere a iSharkVPN con le tue credenziali di accesso esistenti è un gioco da ragazzi.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi accedere a www privateinternetaccess com, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.