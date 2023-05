Proteggi le tue attività online con isharkVPN Accelerator e il servizio di posta elettronica più privato

2023-05-08 17:48:30

Sei stanco di avere velocità Internet lente mentre usi una VPN? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN! La nostra esclusiva tecnologia garantisce che la tua velocità di Internet non sia influenzata, permettendoti di navigare e trasmettere in streaming a velocità fulminee, il tutto mantenendo le tue attività online private e sicure.Ma a cosa serve una VPN se il tuo provider di posta elettronica non è sicuro? Ecco perché ti consigliamo di utilizzare ProtonMail, il servizio di posta elettronica più privato disponibile. ProtonMail utilizza la crittografia end-to-end, il che significa che solo il mittente e il destinatario possono leggere il contenuto dell'e-mail. Inoltre, ProtonMail ha sede in Svizzera, che ha alcune delle leggi sulla privacy più severe al mondo.Se combinati, l'acceleratore isharkVPN e ProtonMail costituiscono la soluzione definitiva per la privacy e la sicurezza . Non consentire a hacker, inserzionisti o agenzie governative di accedere alle tue informazioni sensibili. Iscriviti oggi stesso all'acceleratore isharkVPN e a ProtonMail e goditi la tranquillità che deriva dal sapere che le tue attività online sono sicure e protette.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi utilizzare il servizio di posta elettronica più privato, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.