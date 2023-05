In che modo iSharkVPN Accelerator e UPnP sul router possono aumentare la velocità di Internet

2023-05-07 20:14:50

Sei stanco della bassa velocità di Internet e del buffering durante lo streaming dei tuoi programmi preferiti o giochi online? Non guardare oltre l' acceleratore isharkVPN, la soluzione per prestazioni Internet più veloci e fluide.Con l'acceleratore isharkVPN, la velocità di Internet è ottimizzata per le massime prestazioni. Che tu stia eseguendo lo streaming, giocando o semplicemente navigando sul Web, noterai un miglioramento significativo della velocità di Internet.Ma per quanto riguarda la funzione UPnP (Universal Plug and Play) del tuo router? UPnP consente ai dispositivi della rete di comunicare tra loro e con Internet. Semplifica la connessione ad altri dispositivi e servizi, come servizi di giochi online o server multimediali.Tuttavia, UPnP può anche rappresentare un rischio per la sicurezza . Il software dannoso può sfruttare UPnP per ottenere l'accesso alla tua rete e rubare le tue informazioni personali. Fortunatamente, l'acceleratore isharkVPN include funzionalità di sicurezza avanzate che proteggono la tua rete da queste minacce.Allora, cosa stai aspettando? Prova oggi stesso l'acceleratore isharkVPN e sperimenta velocità Internet fulminee e sicurezza di prim'ordine. La tua esperienza online non sarà più la stessa!Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi sapere cosa è upnp sul mio router, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.