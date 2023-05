2023-05-07 13:57:06

Presentazione dell' acceleratore IsharkVPN con il rivoluzionario protocollo WireguardSei stanco della bassa velocità di Internet mentre provi a trasmettere in streaming i tuoi programmi preferiti o a scaricare file di grandi dimensioni? Non guardare oltre IsharkVPN Accelerator. Questo servizio VPN all'avanguardia incorpora il rivoluzionario protocollo Wireguard per offrire velocità Internet fulminee e sicurezza imbattibile.Ma cos'è il protocollo Wireguard? Sviluppato nel 2018, Wireguard è un nuovo protocollo VPN progettato per superare tutti gli altri protocolli VPN in termini di velocità, sicurezza e facilità d'uso. Wireguard utilizza la crittografia all'avanguardia per crittografare tutto il traffico che passa attraverso la VPN, garantendo che le tue informazioni rimangano sicure e private.A differenza di altri protocolli VPN, Wireguard è stato progettato pensando alla semplicità. La sua base di codice semplificata lo rende facile da usare e mantenere e le sue dimensioni ridotte significano che consuma meno risorse della CPU rispetto ad altri protocolli. Ciò si traduce in velocità più elevate e una connessione più stabile per te.L'acceleratore IsharkVPN sfrutta appieno il protocollo Wireguard per offrire velocità Internet senza pari. Quando ti connetti a IsharkVPN Accelerator, il tuo traffico Internet viene crittografato e inviato attraverso un server VPN ad alta velocità, aggirando la limitazione dell'ISP e offrendo velocità fulminee.Oltre alla sua velocità, IsharkVPN Accelerator offre anche una sicurezza di prim'ordine. Con la crittografia di livello militare e un kill switch automatico, i tuoi dati sono sempre al sicuro da occhi indiscreti e minacce informatiche.Allora, cosa stai aspettando? Aggiorna oggi la velocità e la sicurezza di Internet con IsharkVPN Accelerator e il rivoluzionario protocollo Wireguard. Con una garanzia di rimborso di 30 giorni e un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non hai nulla da perdere e tutto da guadagnare. Iscriviti ora e sperimenta il futuro della tecnologia VPN.Come usare isharkVPN?isharkVPN è disponibile gratuitamente su Windows, Android e iOS. Ecco i passaggi per utilizzare isharkVPN:1. Accedi al sito Web ufficiale di isharkVPN per scaricare il client;2. Accedi al menu del server e seleziona il tuo nuovo paese virtuale, fai clic sul pulsante di connessione;3. Dopo aver confermato che la connessione è andata a buon fine, puoi nascondere il tuo IP e il tuo traffico Internet sarà protetto dalla crittografia VPN;4. Se ritieni che la tua connessione non sia abbastanza veloce, potresti trovarti su un server congestionato. Cambiare server è facile e richiede solo pochi secondi.Con isharkVPN puoi utilizzare il protocollo wireguard, goderti una navigazione sicura al 100% e nascondere il tuo IP. Stai tranquillo, la rete privata virtuale isharkVPN non conserverà mai alcun registro di utilizzo.